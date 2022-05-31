بلعابد لمرشحي البكالوريا و”البيام”: ابتعدوا عن شبكات التواصل خلال الإمتحانات

دعا وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الاثنين، مرشحي شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، إلى تجنب ما ينشر عبر شبكات التواصل قبل هذه الامتحانات، مؤكدا أن مواضيع الاختبارات ستكون فقط من الدروس التي تلقوها حضوريا.

وحسب بيان للوزارة عبر بلعابد خلال زيارة إلى قسنطينة: عن ارتياحه لما اضطلع عليه من تحضيرات للامتحانات المدرسية الوطنية على مستوى الولاية، مشيدا بالمجهودات المبذولة في الميدان من طرف الجميع”.

وأضاف: كما وجّه بالمناسبة رسالة للمترشحين المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، ليطمئنهم بأنهم لن يُمتحَنوا إلا على ما درسوه حضوريا داخل القسم، ولينصحهم بتجنب ما يُشاع في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل هذه الامتحانات، والتي تؤثّر سلبا على تركيزهم.

وشدد على أن: الإجراءات العقابية التي أقرّتها الدولة الجزائرية في قانون العقوبات حيال الذين يحاولون التشويش عليهم.

من جهة أخرى قال وزير التربية الثلاثاء خلال إشرافه على انطلاق امتحانات اثبات المستوى، أن مواضيع امتحان البكالوريا ستكون من الدروس التي تلقاها التلاميذ هذه السنة، وأن التحضيرات لامتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط تسير بشكل جيد.

وأكد بلعابد إن ظاهرة الغش في البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سجلت تراجعا، محذرا أن القانون سيطبق بصرامة وبصفة آنية، على كل من ينشر مواضيع امتحانات مفبركة.

وكشف الوزير عن إجراء امتحانات للتوظيف والترقية هذا الصيف إلى جانب تنظيم مسابقة للترقية خاصة بـ 52 ألف منصب.

تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

وقبل أيام، أعلنت وزارة التربية عن تاريخ سحب استدعاءات اجتياز شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا حيث سيكون بداية من يوم 10 ماي 2022.

وحسب بيان للوزارة فيتوجب على جميع المتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم والمتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022 وكافة المترشحين الأحرار لهذين الامتحانين بأن عملية سحب استدعاءاتهم ستكون ابتداء من يوم 10 ماي.

وأوضحت الوزارة أن السحب سيكون عبر الأرضية الرقمية، فضاء الأولياء ومواقع الديوان.

وسيكون سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من يوم 10 ماي وإلى غاية 8 جوان 2022 عبر موقع https://bem.onec.dz.

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا فسيكون سحب الاستدعاء من 10 ماي إلى 16 جوان من الموقع https://bac.onec.dz.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد حددت الوزارة تاريخ من 10 ماي إلى 08 جوان لسحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط، عبر الموقع :https://bem.onec.dz

والتاريخ من 10 ماي إلى 16 جوان لسحب استدعاء شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz

وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا

وفي 3 مارس 2022، أعلنت وزارة التربية، عن تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية الوطنية، حيث تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا يوم 12 جوان.

وأفاد بيان للوزارة، أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من يوم 6 جوان إلى 8 جوان 2022.

وأشار المصدر إلى أن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022.

وسيكون الانتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر، أي: (معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث)، على أن يعوض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.