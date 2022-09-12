بلعابد: لن نشهد اكتظاظا في الدخول المدرسي المقبل

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن الاكتظاظ ليس بالحدة التي يتم تداولها بل الأمر متعلق ببعض المدراس فقط وسيتم حل الأمر.

وقال بلعابد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى، إنه “الاكتظاظ لن يكون كبيرا، مشيرا إلى أن الحلول موجودة وشرع في تطبيقها عبر العديد من المدراس التي يمكن أن يسجل فيها الاكتظاظ”.

الكتاب الرقمي مجاني لجميع تلاميذ الابتدائي

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن المحافظ ستخفض في السنوات الثلاث الأولى وستشمل العملية 3 ملايين تلميذ، مشيرا إلى أن الكتاب الرقمي سيكون مجانا لجميع تلاميذ الابتدائي دون استثناء.

وأوضح الوزير بلعابد، أنه يتم حاليا تجهيز المدارس بالألواح الرقمية وهو يتم تباعا، كما يتم حاليا بالتنسيق مع الولاة تجهيز المدارس بالأدراج.

تكوين أساتذة اللغة الانجليزية.. وزير التربية يحذر

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن تكوين أساتذة اللغة الانجليزية إجباري، محذرا من أن عدم الالتحاق بالتكوين سيمنع الأساتذة من التدريس.

وأوضح الوزير بلعابد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى، أن الاستاذة يخضعون لستين ساعة تكوين عبر 7 مقاييس، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لتدريس اللغة الانجليزية وكل الظروف مهيأة لانطلاق العملية.

وتابع قائلا : أن المدراس شرعت في استقبال كتب اللغة الانجليزية وستتدرج للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي تدريجيا.