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الجزائر

بلعابد: نماذج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي جاهزة

الشروق أونلاين
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بلعابد: نماذج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي جاهزة
ح.م
بلعابد خلال إشرافه على اختتام الملتقى

اطلع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، على نماذج امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والتي سيتم اعتمادها في إعداد المواضيع.

وجاء هذا خلال إشراف الوزير على اختتام أشغال ملتقى تحضير دفتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ونماذج من الاختبارات لكل المواد وأدلّة إعدادها، والتي سيعتمد عليها مفتشو التعليم الابتدائي عبر جميع الولايات للتحضير للاختبارات في المواد المعنية.

وحسب بيان للوزارة فقد تابع بلعابد عرضا عن كيفية إعداد اختبار في مادة اللغة العربية، نموذجا، وكيفية تقييم المكتسبات المنتظرة من هذه المادة في هذه المرحلة.

كما أكد الوزير، أن النواة المركزية التي عكفت على إنجاز كلّ العمليات المتعلّقة بهذا الامتحان، من حيث تصميم شبكات التقويم وبناء نماذج للاختبارات وإعداد الدّليل الخاص بكل مادة، ستقوم بمرافقة وتكوين المفتشين على المستوى الجهوي.

وسيقوم المفتشون بدورهم بنفس العملية على مستوى الولايات والمقاطعات، للشروع في تحضير هذا الامتحان الذي سيكون محليا، وسيُنظّم على مستوى المقاطعات التفتيشية بمواضيع غير موحدة. يوضح الوزير.

وبالمناسبة، أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن التخلّي عن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، واستبداله بامتحان آخر يهدف إلى تقييم مكتسبات هذه المرحلة ولا يُحتسبُ في الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط.

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