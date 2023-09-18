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الجزائر

بلعابد يتلقي نائب وزير التربية الروسي وهذا ما بحثاه

الشروق أونلاين
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بلعابد يتلقي نائب وزير التربية الروسي وهذا ما بحثاه
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، مع نائب وزير التربية والتعليم الروسي غريبوف دينيس سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.

وأفاد بيان للوزراة أن الوزير بلعابد التقى نائب وزير التربية الروسي بمقر الوزراة، الاثنين، وأشار بلعابد إلى أن التعاون مع الجانب الروسي في مجال التربية والتعليم سيعزز الخبرات العلمية وتبادل التجارب، منوهاً بالأهمية التي توليها الدولة لتطوير الاختصاصات العلمية والتقنية.

بدوره أكد غريبوف دينيس على أهمية تعزيز التعاون التربوي بين الجانبين والتطلع إلى تبادل الخبرات والتأهيل العلمي بين مؤسسات التربية والتعليم، ودعم البرامج التعليمية في مجال التأهيل التربوي.

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