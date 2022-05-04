بلعابد يستعجل الاستجابة لانشغالات النقابات محليا

أمر بصرف منحة المردودية المعلقة

أمر عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية مديريه التنفيذيين، بضرورة البدء في تطبيق إجراءات رفع التعليق عن منحة المردودية لتسديدها للأساتذة خلال شهر ماي الجاري، كأقصى تقدير. فيما شدد على أهمية تسوية كافة مشاكل وانشغالات النقابات المستقلة المطروحة على المستوى المحلي.

وألح المسؤول الأول عن القطاع، خلال ترؤسه أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية قبيل عيد الفطر المبارك، على ضرورة تمكين جميع الأساتذة الذين جمدت منحة تحسين الأداء البيداغوجي “المردودية” في وقت سابق، من الحصول عليها في أقرب الآجال من خلال الاستعجال بضخها خلال ماي الجاري مع راتب شهر ماي أيضا، كخطوة إيجابية الغرض منها تهدئة الأوضاع المتوترة والمشحونة ببن الطرفين ووضع حد للانسداد القائم بين الوزارة والنقابة، استعدادا لبرمجة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة في ظروف جيدة دون مشاكل أو أي انزلاقات قد تحدث خلال فترة الإجراء.

وتطرق، وزير التربية الوطنية بالتفصيل، إلى المحطات الكبرى والهامة المتبقية من الموسم الدراسي الجاري، خاصة ملف الامتحانات المدرسية الرسمية، أين حث مديريه لـ50 ولاية على أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية الصارمة لضمان سيرها وتسييرها الأمثل، دون أي هفوات أو أخطاء خاصة إذا تعلق الأمر بامتحان شهادة البكالوريا الذي سيجرى في الفترة ببن 12 و16 جوان المقبل.

ووجه الوزير بلعابد تعليمات لمديري التربية للولايات الأم يحثهم من خلالها على مرافقة مديري التربية للولايات العشر المستحدثة، في إنجاح امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا على كافة المستويات.

واستعجل الوزير مديريه للتربية بأهمية تسوية مشاكل وانشغالات النقابات المستقلة المطروحة على المستوى المحلي تفاديا لتفاقمها، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد في عديد المناسبات على أهمية ترك أبواب الحوار مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان الشفافية والالتزام بقوانين الجمهورية سارية المفعول، عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية وكذا لأجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كخطوة لتهدئة التوتر المتصاعد جراء تدهور القدرة الشرائية.