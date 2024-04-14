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الجزائر
شدد على الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات الوطنية

بلعابد يستنفر مسؤوليه المحليين لتكثيف زيارات المؤسسات التعليمية

خ. م
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بلعابد يستنفر مسؤوليه المحليين لتكثيف زيارات المؤسسات التعليمية
ح.م
وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد

دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مديري التربية عبر ولايات الوطن إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف على سيرها الحسن خلال الفصل الثالث والأخير من السنة الدراسية 2023-2024، حسب ما أفاد به الأحد، بيان للوزارة.
وأوضح المصدر أن بلعابد، خلال ندوة وطنية ترأسها السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أكد على “تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف على سيرها الحسن وتقديم خدمات الإطعام المدرسي”، مشددا على “ضرورة التحلي باليقظة والمتابعة الدقيقة لسلامة المؤسسات التعليمية بالمناطق التي عرفت اضطرابات جوية في الآونة الأخيرة والتنسيق مع السلطات المحلية في الحالات التي تستدعي تدخلها”.
وبخصوص العمليات المبرمجة في الرزنامة الإدارية للفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية، شدد الوزير على “إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية، بدءا بمراكز إجراء اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار، مع السهر على إنجاح سير امتحان إثبات المستوى للمتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وكذلك الاستعداد لتنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي المقرر لأيام 12-13-14 ماي المقبل”.
كما أمر بلعابد – يضيف ذات المصدر – بتنظيم “برنامج ثري وفقا للمحاور التي تضمنها المنشور المتعلق بالاحتفال بيوم العلم المصادف لـ16 أبريل من كل سنة، مع ضمان التغطية الإعلامية الواسعة لهذا الحدث الهام”.
وأكد من جهة أخرى، على “ضرورة المتابعة الشخصية والآنية لتنفيذ مراحل إجراء الحركة النقلية السنوية للموظفين حسب الرزنامة المعلنة وضمان الإعلام الواسع بالمواعيد والآجال”.

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