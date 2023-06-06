بلعابد يسدي تعليمات بصرف منحة المردودية قبل عيد الأضحى

أسدى وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، تعليمات بوجوب صرف منحة المردودية، قبل عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تصريحات بلعابد خلال ندوة صحفية نشطها بولاية تيسمسيلت بمناسبة اشرافه على اليوم الثاني من امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وقال الوزير أنه بالنسبة للمخلفات المالية للمستخدمين فقد تم صرف جميع المستحقات إلى غاية 2022 لمستحقيها، فيما سيتم دفع المستحقات المالية لسنة 2023 قبل تاريخ 30 جوان 2023.

كما أكد بذات المناسبة، إسداء تعليمات بوجوب صرف منحة المردودية للثلاثي الثاني لسنة 2023 بما يكفي من أيام قبل عيد الأضحى المبارك.