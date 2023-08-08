بلعابد يكرم “نوابغ الجزائر” برحلة إلى إيطاليا

اختيارها كوجهة سياحية جديدة بدلا عن اسبانيا

سيستفيد المتفوقون في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، من رحلة ترفيهية مدفوعة التكاليف إلى إيطاليا نهاية شهر أوت الجاري، تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها طيلة مسارهم الدراسي والنتائج المشرفة جدا التي حققوها، إذ قررت السلطات العليا اختيار “روما” كوجهة سياحية جديدة بدلا عن إسبانيا، وذلك في إطار مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بفضل المشاريع الاستثمارية والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بينهما.

وأسرّت مصادر “الشروق”، أن وزارة التربية الوطنية، من خلال مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، قد دخلت مرحلة متقدمة من التحضير لرحلة الاستجمام والترفيه إلى دولة إيطاليا، وأكدت على أن الاختيار قد وقع هذه السنة على “روما” لتكون مقصدا سياحيا متميزا لنوابغ الجزائر لقضاء عطلتهم الصيفية.

وأضافت مصادرنا بأن مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، قد أنجزت قائمة بـ110 ناجح متفوق في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، من ببينهم 10 متفوقين من ذوي الهمم، والذين سيطيرون إلى إيطاليا في حدود تاريخ 20 أوت الجاري كأقصى تقدير، حيث ستمنح لهم فرصة الاستمتاع بزيارة عديد معالمها ومواقعها السياحية والتاريخية في رحلة استجمام بامتياز ستدوم تسعة أيام.

وأشارت نفس المصادر إلى أن مديريات التربية للولايات، مطالبة وجوبا بإرسال وثائق المعنيين بالرحلة السياحية إلى مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث يحتوي الملف على جواز سفر صالح لستة أشهر على الأقل، ثلاث صور شمسية حديثة ذات خلفية بيضاء “مخصصة للتأشيرة”، شهادة ميلاد عادية ونسختين أصليتين، وصورة طبق الأصل للصفحتين الأولى والثانية لجواز السفر.

ويذكر، أن أزيد من 134 ألف مترشح افتكوا شهادة البكالوريا لهذه الدورة، بتقديرات مشرفة ومشجعة جدا، من بينهم 1415 تلميذ نال البكالوريا بتقدير ممتاز وبمعدل تراوح بين 18 و19 من 20، في حين فاق عدد المترشحين الذين حصلوا على الشهادة بتقدير جيد جدا وبمعدل عام تراوح بين 16 و17 من 20، 16671 تلميذ، في مقابل نيل 40.390 تلميذا البكالوريا بتقدير جيد و75.929 متمدرس افتك الشهادة بتقدير قريب من الجيد.

وبخصوص “نوابغ الجزائر”، فقد افتك المترشح بن قداش محمد الأمين في شعبة علوم تجريبية بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان، المرتبة الأولى بمعدل نجاح بلغ 19.50 من 20، في حين نال التلميذ دعاشي أسامة من شعبة علوم تجريبية بثانوية محمد شريف امقران بولاية سطيف، المرتبة الثانية بمعدل نجاح 19.32 من 20، فيما جاءت المترشحة هلال إيمان فاطمة الزهراء البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بثانوية عبد المومن بولاية سعيدة في المرتبة الثالثة بمعدل 19.32 من 20.

ومعلوم أن السلطات العليا في البلاد قد ألغت سنة 2002، المنح الدراسية الممولة بالكامل بالخارج، والتي كانت تمنح للمتفوقين في البكالوريا كمكافأة، ولا يزال القرار ساري المفعول منذ 21 سنة كاملة، بسبب عدم استفادة الجزائر من الشهادات والكفاءات التي يتحصلون عليها، لرفض أغلبهم العودة إلى أرض الوطن بعد انقضاء فترة التكوين.

غير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أحدث الاستثناء هذه السنة، وقرر الترخيص للتلميذ الحائز على المرتبة الأولى في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة “بن قداش محمد الأمين” بمتابعة تكوينه بأمريكا في تخصص “الذكاء الاصطناعي”، شريطة أن يلتزم بالعودة إلى الوطن بعد انقضاء سنوات الدراسة.