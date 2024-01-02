بلعابد يكشف تفاصيل نتائج الفصل الأول للأطوار الثلاث

أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية كانت جد مرضية مقارنة بالسنوات المقبلة.

وخلال ندوة صحفية، كشف الوزير عن النسب المسجلة في الأطوار التعليمية الثلاث، حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في مرحلة التعليم الابتدائي 93.19 بالمئة.

فيما وصلت نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في مرحلة التعليم المتوسط إلى 71.95 بالمئة، أما مرحلة التعليم الثانوي فقد بلغت النسبة 64.32 بالمئة.

وفي السياق ذاته، أشرف بلعابد، الثلاثاء بولاية تيبازة على افتتاح ندوة وطنية تخصص للتحضير للدخول المدرسي المقبل.

وستُعقد الندوة الوطنية التي تحتضنها ولاية تيبازة من 2 إلى 4 جانفي وذلك بمشاركة مديري التربية عبر مختلف الولايات.

وبعد وصوله للولاية، قام الوزير بتدشين مدرسة قاصد عبد الله بحي 1200 مسكن بلدية بوسماعيل.

كما سيقوم بلعابد بتدشين ووضع حجر الأساس لمؤسسات تربوية أخرى بتيبازة وبوسماعيل، وتسليم عتاد رياضي لـ 14 مدرسة ابتدائية.