بلعابد يكشف عن جديد تصنيف الأساتذة

أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، وجود تحسينات في تصنيف أستاذة الأطوار التعليمية الثلاث، سيتم الكشف عنها بعد المصادقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.

وفي تصريحات صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، كشف بلعابد عن وجود مستجدات في تصنيف أساتذة المراحل التعليمية الثلاث.

وإلى جانب التصنيف، أكد الوزير وجود امتيازات أخرى من بينها إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من جيمع المهام غير البيداغوجية التي كانوا يؤدونها في السابق، كما تم إدماج أكثر من 45 ألف مشرف تربية في الإبتدائي للقيام بالمهام التي كان يقوم بها الأستاذ.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه سيتم الكشف عن الكثير من المكتسبات والمستجدات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية بمجرد المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء .