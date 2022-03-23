بلعابد يلتزم بتسوية فورية لـ6 مطالب جديدة

لإنهاء مقاطعة "الكناباست" لصبّ العلامات

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن محضر جلسة التفاوض بينها وبين نقابة “الكناباست” حول جملة من المطالب المرفوعة، إذ أعلنت التزامها بالتسوية الفورية لـ6 انشغالات مطروحة، أبرزها طي ملف المخلفات المالية المتراكمة للأساتذة قبل نهاية أفريل القادم، لأجل إنهاء أزمة مقاطعة الأساتذة لصب علامات التلاميذ.

والتزم عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، بالتسوية النهائية لستة مطالب مرفوعة في المحضرين المؤرخين في 24 أكتوبر و30 نوفمبر الماضيين، وإعطاء تعليمات للبدء في تجسيدها على أرض الواقع، وذلك عبر محضر جلسة تفاوض بين مصالحه ونقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، تحوز “الشروق” نسخة منه.

ويتعلق الأمر بالتحضير لتنظيم امتحان مهني لترقية الأساتذة إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون”، بعنوان سنة 2022، من خلال فتح عدد معتبر من المناصب المالية، لتمكين أكبر عدد ممكن من المربين في الأطوار التعليمية الثلاثة، من الارتقاء بمستواهم خلال مسارهم المهني، والتحسين في رواتبهم الشهرية، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تفعيل اللجنة التقنية المكلفة بتحديد النسبة المئوية التي يتم اعتمادها سنويا للترقية إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون”، والتي تم تعليق نشاطها في وقت سابق.

وتعهد، المسؤول الأول عن القطاع، خلال نفس محضر جلسة التفاوض، بإيجاد حلول لكل المشاكل المرفوعة من قبل النقابة على مستوى الولايات ومعالجتها وفق النصوص القانونية سارية المفعول، فيما أعلن التزامه بطي ملف المخلفات المالية المتأخرة والمتراكمة للأساتذة، من خلال الاستعجال بتسديدها من قبل مصالح مديريات التربية للولايات قبل الـ31 أفريل المقبل كأقصى تقدير، وذلك بمجرد إلحاق الاعتمادات المالية من طرف مصالح وزارة المالية المختصة.

وفي الجانب الصحي، أكد الوزير بلعابد على تكفل مصالحه بإتمام فتح مصالح طب العمل في كل مديريات التربية للولايات قبل الـ31 مارس الجاري كآخر أجل، مع تنصيب لجنة تقنية توكل إليها مهمة وضع الإطار التنظيمي والقانوني لتجسيد ملف طب العمل وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.

وأعلن الوزير عن فتح نقاش مع نقابة “الكناباست” حول مضامين القرارات الوزارية العشرة التي تحكم الحياة المدرسية، المؤرخة في 12 جويلية 2018 في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية.

وفي الموضوع، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني بالنقابة، المكلف بالإعلام والاتصال، لـ”الشروق”، بأن الأساتذة قد شرعوا وطنيا في عقد جمعيات عامة على مستوى مؤسساتهم التربوية، ليبدؤوا هذا السبت في عقد مجالس ولائية، لمناقشة المكاسب الستة التي افتكتها “الكناباست”، على أن يتم الفصل في قرار مواصلة مقاطعة صب العلامات أو العدول عنها، خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني الذي سيحدد تاريخه لاحقا.