بلعابد يلتقي أعضاء المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأحد، أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية.

وأوضح بيان لوزارة التربية أن لقاء الوزير بلعابد مع منظمة أساتذة التربية، تم خلاله الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة وتبادل الرّؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال.

كما دعا وزير التربية أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية إلى مواصلة مجهوداتهم في التحسيس بضرورة التلقيح واحترام قواعد البروتوكول الصحي، مؤكدا أن اللقاح يبقى الوسيلة الوحيدة إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الجميع وتحقيق المناعة الجماعية.