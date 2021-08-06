بلعابد يلتقي شركاء القطاع هذا الاثنين

قبل ثلاثة أسابيع من الدخول المدرسي

استدعى وزير التربية الوطنية، بلعابد عبد الحكيم، النقابات المعتمدة لحضور لقاء مبرمج عقده يوم الاثنين 9 أوت الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية.

ويعد هذا اللقاء، الذي لم يتحدد جدول أعماله، الأول من نوعه منذ تنصيبه وزيرا للتربية وبالرغم من أن الاجتماع هو لقاء بروتوكولي للتعارف بين الطرفين، إلا أنه سيمكن الشركاء الاجتماعيين من الاطلاع على خارطة الطريق التي سيعتمدها بلعابد في تسيير شؤون القطاع وكيفية تعامله مع النقابات مستقبلا.

هذا، وتلقت نقابات القطاع المعتمدة صباح الخميس، المنقضي دعوة من وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع الاثنين المقبل، والذي سيسعى فيه الوافد الجديد القديم إلى مبنى المرادية، إلى جس نبض النقابات، واستعطافها بمنحها ضمانات، تعيد جسور الثقة والتواصل من جديد بين الطرفين، خاصة بعد موجة الاحتجاجات والإضرابات التي خاضتها العديد من النقابات نهاية الموسم الدراسي الماضي، كما يأتي كذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن المتعلقة بتحضير الدخول الاجتماعي القادم وضرورة اعتماد الحوار مع الشريك الاجتماعي، قصد التكفل بالقضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي قطاع التربية خاصة.

وأفاد قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية، بأن الوزير بلعابد مطالب بتأسيس مقاربة جديدة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة والجدية في تسويتها بصورة نهائية.

وأشار إلى أن الوزارة لابد لها أن تنفتح على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم لها من طرف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي، بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع والانتهاء من طي هذا الملف في أقرب وقت ممكن بعد أن ظل يراوح مكانه وحبيس أدراج مكاتب الوزارة لسنوات عديدة، على حد تعبيره.

كما شدد المتحدث على ضرورة اقتراح حلول مجدية بصفة مستعجلة لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة وإداريين وعمال، والتكفل بتسوية باقي الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، وفق رزنامة زمنية محددة، وهو ما من شأنه أن يضمن استقرار القطاع، على حد قوله.