بلعباد: تزويد 1200 مدرسة جديدة باللوحات الإلكترونية

اعتماد كلي للرقمنة في التوظيف وتسجيلات التلاميذ والطعون

أعلن عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، بأن الدخول المدرسي المقبل، سيعرف الكثير من التحسينات والمستجدات التي تصب في صالح الأسرة التربوية، إذ تقرر توسيع استعمال اللوحات الرقمية من خلال تزويد 1200 مدرسة جديدة “باللوحات الإلكترونية”، إلى جانب اعتماد “الرقمنة” بشكل كلي في التوظيف المؤقت للأساتذة.

ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقويم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وتقييم مدة تنفيذ الإجراءات العملياتية المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي المقبل وجاهزية مديريات التربية للولايات، الأربعاء، بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالقبة الجزائر، أعلن المسؤول الأول عن القطاع، بأن الموسم الدراسي الجديد 2023/2024، سيشهد الكثير من التحسينات والمستجدات على غرار توسيع تدريس اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، والانتقال من تدريس التربية البدنية في الابتدائي من أساتذة اللغة العربية إلى أساتذة متخصصين ومؤهلين .

وشدد وزير التربية الوطنية على أنه قد تقرر اعتماد الرقمنة الكلية في التوظيف المؤقت للأساتذة في مختلف التخصصات والمواد، وسيكون عبر المنصة الرقمية، وكذا في إنجاز كل الأعمال المرتبطة أساسا بإنجاز الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، بالإضافة إلى اعتماد “الرقمنة” أيضا في عملية ترقيم السكنات الوظيفية، حيث سيتم إلغاء قرارات الاستفادة الحالية واستبدالها بمقررات جديدة للنظام التربوي للوزارة، علاوة على توسيع استعمال اللوحات الرقمية، حيث سيتم تزويد 1200 مدرسة جديدة باللوحات الرقمية.

كما أضاف الوزير بلعابد بأنه سيتم مواصلة استعمال الرقمنة في عمليات متعددة واستغلال النظام المعلوماتي للوزارة، من خلال السعي لاستخدامها في تسيير ملف التمدرس ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، من خلال رقمنة قرارات التمدرس على سبيل المثال، واستخراجها سيتم حصرا من المنصة الرقمية دون سواها، وبالتالي فأي قرار يخص “التوجيه المدرسي” أو “التسجيلات” أو “الطعون” لا يستخرج من الأرضية الرقمية لا يعتدى به ويسقط بصفة آلية.