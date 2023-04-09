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الجزائر

بلعريبي يضع حجر الأساس لأحد أكبر المشاريع السكنية بورقلة

الشروق أونلاين
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بلعريبي يضع حجر الأساس لأحد أكبر المشاريع السكنية بورقلة
ح.م

أشرف وزير السكن طارق بلعريبي، الأحد على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 2.400 سكن عمومي إيجاري ببلدية ورقلة.

وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولاية، أكد الوزير رصد استثمار مالي بقيمة تفوق 7.7 مليار دج لهذا البرنامج السكني الهام، حسب البطاقة التقنية للمشروع.

وأبرز الوزير في هذا الصدد أن ولاية ورقلة تستفيد لأول مرة منذ الاستقلال بهذا الحجم من مشاريع السكن.

وأوضح في ذات السياق أن الوزارة سترافق أشغال الإنجاز بهدف استكمالها في آجالها المحددة مع الحرص على ضمان نوعية الأشغال أيضا.

وأشار بلعريبي إلى أنه تم منذ سنة وبولاية ورقلة وضع حجر الأساس لاستحداث 4.500 تجزئة اجتماعية، مؤكدا أن هناك تقدما ملحوظا في الأشغال سيما ما تعلق منه بإنجاز مختلف الشبكات وأشغال التهيئة.

وسيتم توفير الدعم المالي لهذه الصيغة وتعميمها عبر مختلف ولايات الوطن سيما بولايات الجنوب، حسب الوزير.

ويواصل بلعريبي زيارته لولاية ورقلة بتفقد مشاريع أخرى على مستوى المدينة الجديدة حاسي مسعود.

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