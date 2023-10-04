بلعريبي: الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها مع الشركاء الأفارقة

في ظل وجود لتشاركها في كل صيغ قطاع السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها مع الشركاء الأفارقة وكذا الاستفادة من تجاربهم في مجال السكن.

وقال بلعريبي في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس ادارة شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في افريقيا (شيلتر-افريقيا)، الذي أقيم الأربعاء في إطار الجمعية العامة الاستثنائية للشركة التي ستفتتح الخميس، (اليوم) أن اللقاء الذي وصفه بـ”الجد مثمر”، تناول التجربة الجزائرية في قطاع السكن “التي نحن مستعدون لتقاسمها مع الإخوة الأفارقة”.

وأضاف الوزير أن “تجربة الجزائر في قطاع السكن في المستوى”، مشيرا إلى “وجود طلب لتقاسم التجربة الجزائرية في كل صيغ قطاع السكن على المستوى الإفريقي”.

وذكر بالمناسبة أنه في سنة 2022 تم توزيع 400 ألف وحدة سكنية و265 تجهيز عمومي، مبرزا أن انجاز كل هذه المشاريع قد تم بمواد جزائرية 100 بالمائة.

وبدوره، أكد أحمد موسى دانغيوا، رئيس الجمعية العامة لشركة “شيلتر إفريقيا” في كلمة ألقاها بالمناسبة أن إفريقيا “تواجه تحديات كبيرة في مجال السكن وهو ما يستوجب بذل جهود أكثر بما في ذلك مراجعة النصوص التنظيمية والتأسيسية للشركة”، وهو ما أكدته رئيسة مجلس إدارتها، تشي أكبورجي، التي أوضحت أن مراجعة النصوص التنظيمية والتأسيسية للشركة سيتم خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي ستعقد اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “تحويل من شركة الإسكان والمأوى الإقليمي شيلتر-افريقيا إلى بنك التنمية لسكن مستدام وتنمية حضرية في افريقيا”.

وحضر افتتاح اللقاء المدير العام لشركة “شيلتر-أفريقيا” ورئيسة مجلس إدارتها، وعدد من وزراء السكن الأفارقة وإطارات من الشركة ومن قطاع السكن الجزائري.