بلعريبي: توزيع أكثر من 2.1 مليون سكن منذ 2020 يجسد أولوية الحق في السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الإنجازات المحققة في قطاع السكن تعكس الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من حق المواطن في السكن أولوية الأولويات، مشيرًا إلى أن القطاع وزع أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية منذ سنة 2020.

وجاءت تصريحات الوزير، الأحد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشراف رئيس الجمهورية على تدشين القطب الحضري الجديد “المجاهد الراحل أحمد طالب الإبراهيمي”، حيث أوضح أن قطاع السكن والعمران حقق، بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، “إنجازات مهمة تسجل في تاريخ الجزائر المستقلة”.

وأوضح بلعريبي أن توزيع أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية منذ عام 2020 يعكس بوضوح الإرادة السياسية التي جعلت من ضمان حق المواطن في السكن أولوية قصوى، معتبرًا أن هذه الإنجازات ستظل شاهدة عبر التاريخ على أن رئيس الجمهورية جعل من السكن “مشروعًا إنسانيًا وحضاريًا بامتياز”، يهدف إلى بناء “جزائر جديدة منتصرة تسع كل أبنائها”.

وأشار الوزير إلى أن المشاريع المنجزة في قطاع السكن تكتسي طابعًا استراتيجيًا بالنظر إلى ارتباطها المباشر بكرامة المواطن واستقراره، موضحًا أن الرؤية الحالية ترتكز على بناء أقطاب حضارية جديدة ومدن متكاملة المرافق والخدمات، بما يؤسس لأسلوب حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن هذه المقاربة يتم تجسيدها بالاعتماد على كفاءات وأياد وموارد جزائرية بنسبة 100 بالمائة، بفضل الرؤية التي تنتهجها السلطات العليا للبلاد.

وأكد بلعريبي أن السكنات لم تعد تقتصر على كونها عمارات أو أحياء سكنية، بل أصبحت مدنًا متكاملة توفر ظروف حياة جديدة ومستقرة، مشددًا على أن الإرث المعماري والحضاري الذي تحقق لا يقاس فقط بعدد السكنات المنجزة والمسلمة، وإنما أيضًا بالأمل الذي غُرس في نفوس الجزائريين وبما تحقق من تكافؤ في الفرص.