بلعريبي: رقمنة ملفات السكن الريفي وطنيا في 2024

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني عام 2024.

وأوضح بلعريبي، الخميس، خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتمّ في سنة 2024، عملية رقمنة منح الاعانات ومختلف الاجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.

وأكد الوزير أنّ قطاعه سيشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر انتهاؤها قبل نهاية السداسي الأول من 2024.

وتشمل العملية رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية، مؤكداً اختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في جانفي الداخل، قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.