بلعريبي: سكنات حوش الريح ستكون قطبا حضريا بامتياز

قال وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أن موقع حوش الريح لسكنات عدل سيكون قطبا حضريا بامتياز.

وأفاد بلعريبي، السبت، في تصريح صحفي خلال زيارته إلى حي 4000 مسكن موقع حوش الريـح بالبليدة، أن الحي سيكون قطب حضري بامتياز، مشيرا إلى التزام مصالحه بالانطلاق في انجاز المرافق العمومية بالتزامن مع المشاريع السكنية.

وأكد الوزير أنه تم الانطلاق في إنجـاز 4 مرافق عمومية وستنطلق عملية إنجاز 3 مرافق أخرى في شهر جويلية المقبل

كما أكد وزيـر السكن أنه لن يتم توزيع أي سكن حتى يتم الانتهاء من إنجاز كل المرافق.