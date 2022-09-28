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الجزائر

بلعريبي في زيارة ليلية إلى ملعب الدويرة وهذا ما وقف عليه

إيمان بوخاتم
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بلعريبي في زيارة ليلية إلى ملعب الدويرة وهذا ما وقف عليه
ح.م
جانب من الزيارة

أجرى وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء، زيارة ليلية إلى ملعب الدويرة بالعاصمة للوقوف على مدى تطبيق العمل بنظام 3*8.

وأكد بيان للوزارة أن الوزير قام بهذه الزيارة ليلا للوقوف على مدى تطبيق تعليمات العمل بنظام 3*8.

كما تفقد بلعريبي وتيرة أشغال الأنفاق الثلاثة للملعب وكذا مركز القيادة والمراقبة ليقف بعد ذلك على الوتيرة التي تعرفها أشغال التهيئة الخارجية التي تقوم بها الشركة الوطنية للأشغال العمومية SNTP.

وفي هذا الصدد، وجه المسؤول الأول عن القطاع إعذار للمؤسسة وطالبها بالاحترام الصارم للعمل بنظام 3*8 على أن ينشر الإعذار في الجريدة هذا الأسبوع.

كما كان لبلعريبي، يضيف المصدر ذاته حديث مع مسؤول المؤسسة المكلفة بإنجاز أرضية الملعب، والذي طلب من الوزير توفير بعض الأمور التقنية التي تسمح بتقدم الأشغال، الأمر الذي ألح الوزير على ضرورة تنفيذه حتى تتواصل الأشغال بكل أريحية وهذا بغية الانتهاء في الآجال المحددة.

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