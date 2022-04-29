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الجزائر
قال إن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا..

بلعريبي: مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير واردة حاليا

فاتح م
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بلعريبي: مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير واردة حاليا
أرشيف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي “غير واردة في الوقت الحالي”، مشيرا إلى “إمكانية إعادة النظر فيها في المستقبل”.

وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني الخميس، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي التي تقدر بـ700 ألف دج — إذا كان دخل المستفيد أقل أو يساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون — و1 مليون دج بالنسبة لولايات الجنوب، “لم يتم إدراجها في الوقت الحالي”، مضيفا أنه “سيتم دراسة إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة”.

وذكر الوزير أن هذا النوع من السكن يندرج في إطار سياسة تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على إنجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي، حيث مشاركة المستفيد تكمن في توفير قطعة أرضية ومشاركته في إنجاز الأشغال عن طريق تركيبة مالية تشارك الدولة فيها عن طريق الإعانة والمواطن بأمواله الخاصة.

وأشار بلعريبي أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد، مستدلا في هذا السياق بدراسة قامت بها مصالحه، والتي خلصت إلى أن تكلفة إنجاز سكن ريفي بمساحة 64 مترا مربعا تقدر بـ613.554 دج، وهو المبلغ الذي يقارب قيمة الإعانة المالية التي تقدمها الدول لهذه الصيغة السكنية.

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