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الجزائر

بلعريبي مستاء من تأخر المشاريع السكنية بهذه الولايات

الشروق أونلاين
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بلعريبي مستاء من تأخر المشاريع السكنية بهذه الولايات
ح.م
جانب من اللقاء

عبر وزير السكن طارق بلعريبي، الإثنين، عن امتغاضه من التأخر المسجل في المشاريع السكنية بولايات الجنوب.

وجاء هذا خلال سلسلة اللقاءات التقييمية التي يترأسها الوزير  بمقر البنك الوطني للإسكان.

وكانت ولايات الجنوب الجزائري لاسيما ولاية أدرار، تيميمون، إليزي، برج باجي مختار وجانت  في صلب اهتمام الوزير..

وحسب بيان للوزارة فقد أعرب الوزير عن امتعاضه نتيجة التأخر المسجل في وتيرة إنجاز البرنامج الموكل لدواوين الترقية والتسيير العقاري من سكنات العمومي الإيجاري .

وفي هذا الصدد، أسدى بلعريبي جملة من التعليمات كان أهمها هو:

1- استكمال المشاريع التى تم التطرق إليها خلال الاجتماع قبل 05 جويلية القادم

2- العمل عن تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص منح السكن الريفي .

3- ربط المجمعات الريفية بمختلف الشبكات و اخصاء تلك التي تستوجب توفير أظرفة مالية.

4- دفع مستحقات المؤسسات التي تقوم بعملية الإنجاز وفق العقود التعاقدية .

5- تسجيل كل المشاريع المتعلقة بالتهيئة والمعنية ببرنامج سنة 2023 وهذا قبل تاريخ 05 جويلية المقبل

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