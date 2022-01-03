بلعريبي يأمر بتسريع إنجاز المركب الأولمبي بوهران

أمر وزير السكن، طارق بلعريبي، بتسريع وتيرة إنجاز المركب الأولمبي لوهران، كاشفا أنه تم تسوية كل المستحقات المالية للمؤسسة الصينية والمقاولات المناولة.

وأمر الوزير خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماعا تقييميّا حضره مدير التجهيزات العمومية لولاية وهران، المدراء المركزيون، المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز، بضرورة العمل ليلا ونهارا، سواء أكان على مستوى الإنتاج أو النقل أو وضع جميع التجهيزات الخاصة بوضع الواجهة الزجاجية Mur-Rideau التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5500 م² والتي بلغت نسبة الأشغال بها 60%.

كما أمر الوزير بالانتهاء النهائي أو الكلي من أشغال الخرسانة وهذا برفع كل التحفظات والعراقيل التي تحول دون استكمال المقاولة المنجزة لأشغال الخرسانة.

وتم تقديم مدى تقدم انجاز المركب خلال الاجتماع، حيث عرفت أشغال تغطية الأرضية والمقدرة مساحتها بـ 15000 م²، الانتهاء من ⅓ المساحة ليتم وضع الرخام بأجزاء منها بداية من الأسبوع القادم.

كما تقدمت عملية تركيب الأبواب التي تمّ إحصاؤها بمقاييسها المختلفة والمقدرة بـ 450 باب، الإنتاج متواصل حسب المقاييس المقدمة وبلغ الإنتاج لحد الآن 100 باب، وقد شرع في عملية التركيب.

بالنسبة لمولدات الكهرباء والتي تم انتاجها واستكمالها على مستوى المؤسسة العمومية Electro Industries بتيزي وزو والتي سيتم نقلها هذا الأسبوع إلى المركب الأولمبي.

وكما أكدت المؤسسة المكلفة بوضع الكراسي المعتمدة من طرف الاتحادات الدولية لكرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة والسباحة، والتي تمّ اقتناؤها فقد أسديت تعليمات بضرورة تركيبها في أسرع الآجال على مستوى القاعتين.

وطلب الوزير برنامج مفصل حول المدة الزمنية لتركيب الأرضية الخشبية والشاشات العملاقة.

وننوّه أن كل المستحقات المالية للمؤسسة الصينية والمقاولات المناولة قد تمّت تسويتها.