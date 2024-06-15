بلعريبي يأمر بتسليم هذه المساكن قبل 5 جويلية

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بضرورة الاسراع في استكمال انجاز مشروع 1228 وحدة سكنية في جنان السفاري، والمدرج في صيغة العمومي الايجاري، قبل 5 جويلية المقبل.

ويأتي هذا خلال جولة ميدانية قام بها الوزير في العديد من المواقع السكنية في الجزائر العاصمة، حيث عاين أيضا موقع سويدانية 1728 صيغة العمومي الإيجاري، الذي يشرف على انجازه ديوان الترقية و التسير العقاري لحسين داي، ليأمر القائمين على هذا المشروع بضرورة تسريع وتيرة اشغال الموقع الثاني و الانتهاء من 780 وحدة سكنية من اصل 1728 وحدة قبل 5 جويلية القادم، بحسب ما جاء في بيان الوزارة الوصية.