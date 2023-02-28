بلعريبي يأمر بوضع أجندة للانتهاء من مشاريع عدل خلال هذه السنة

أمر وزير السكن طارق بلعريبي بوضع أجندة محددة للإنتهاء من مشاريع عدل بالعاصمة، خلال هذه السنة وفي أقرب الآجال.

وجاءت أوامر بلعريبي خلال ترؤسه الثلاثاء اجتماعا تقنيا وتقييميا لبرنامج وكالة “عدل” المسطر خلال سنة 2022 لولاية الجزائر، وما تم إنجازه، وما لم تتمكن الوكالة من إنجازه إلى غاية تاريخ اليوم.

وحسب بيان للوزارة فقد تم عرض جميع المشاريع التي لم تنتهِ بها الأشغال، وتلك التي لم تنطلق بها بعد.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات بوضع أجندة محددة للإنتهاء من هذه المشاريع خلال هذه السنة وفي أقرب الآجال مع توجيه إعذارات للمؤسسات المتقاعسة.

كما تم تقديم عرض مفصل عن البرنامج المسطر للتوزيع خلال سنة 2023 وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم صبها للمكتتبين خلال هذه السنة. يؤكد البيان.

وتطرق الوزير إلى برنامج الهياكل التربوية المبرمجة في الأحياء التي ستوزع في مشاريع “عدل” وضرورة بعث المشاريع التي لم تنطلق بعد.

من جانب آخر، أمر بلعريبي بتنظيم اجتماعات مع جميع المديريات الجهوية التابعة لوكالة “عدل” للخروج بحوصلة شاملة وكاملة للسكنات المبرمج الانتهاء من إنجازها خلال سنة 2023 وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم تسليمها عبر كامل ولايات الوطن.