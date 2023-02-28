-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يشرف على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة
الجزائر

بلعريبي يأمر بوضع أجندة للانتهاء من مشاريع عدل خلال هذه السنة

الشروق أونلاين
  • 236
  • 0
بلعريبي يأمر بوضع أجندة للانتهاء من مشاريع عدل خلال هذه السنة
ح.م
جانب من الاجتماع

أمر وزير السكن طارق بلعريبي بوضع أجندة محددة للإنتهاء من مشاريع عدل بالعاصمة، خلال هذه السنة وفي أقرب الآجال.

وجاءت أوامر بلعريبي خلال ترؤسه الثلاثاء اجتماعا تقنيا وتقييميا لبرنامج وكالة “عدل” المسطر خلال سنة 2022 لولاية الجزائر، وما تم إنجازه، وما لم تتمكن الوكالة من إنجازه إلى غاية تاريخ اليوم.

وحسب بيان للوزارة فقد تم عرض جميع المشاريع التي لم تنتهِ بها الأشغال، وتلك التي لم تنطلق بها بعد.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات بوضع أجندة محددة للإنتهاء من هذه المشاريع خلال هذه السنة وفي أقرب الآجال مع توجيه إعذارات للمؤسسات المتقاعسة.

كما تم تقديم عرض مفصل عن البرنامج المسطر للتوزيع خلال سنة 2023 وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم صبها للمكتتبين خلال هذه السنة. يؤكد البيان.

 وتطرق الوزير إلى برنامج الهياكل التربوية المبرمجة في الأحياء التي ستوزع في مشاريع “عدل” وضرورة بعث المشاريع التي لم تنطلق بعد.

من جانب آخر، أمر بلعريبي بتنظيم اجتماعات مع جميع المديريات الجهوية التابعة لوكالة “عدل” للخروج بحوصلة شاملة وكاملة للسكنات المبرمج الانتهاء من إنجازها خلال سنة 2023 وكذا عدد شهادات التخصيص التي سيتم تسليمها عبر كامل ولايات الوطن.

مقالات ذات صلة
أهم تصريحات الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية

أهم تصريحات الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية

تعاون جزائري مصري للوقاية من الفساد

تعاون جزائري مصري للوقاية من الفساد

هذه نتائج التحقيقات الأولية في جريمة بنك “بايسيرا”

هذه نتائج التحقيقات الأولية في جريمة بنك “بايسيرا”

الجزائر ضمن 3 دول ضحايا تهريب الوقود بالساحل

الجزائر ضمن 3 دول ضحايا تهريب الوقود بالساحل

“فلاحة تشالنج”.. أكبر تحدي لتطوير الفلاحة في الجزائر

“فلاحة تشالنج”.. أكبر تحدي لتطوير الفلاحة في الجزائر

6 حلول مستعجلة للحد من الاعتداءات في الحرم المدرسي

6 حلول مستعجلة للحد من الاعتداءات في الحرم المدرسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد