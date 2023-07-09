بلعريبي يتفقد سكنات “عدل” بحوش الريح وهذا ما أمر به

أمر وزير السكن، طارق بلعريبي، الأحد، بتسريع وتيرة إنجاز سكنات “عدل” بموقع حوش الريح، وهذا خلال زيارة تفقدية قادته إلى الموقع.

وقام الوزير، بزيارة عمل وتفقد إلى موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح أين عاين نسبة تقدم الأشغال بالموقع.

وحسب بيان للوزارة فقد أسدى بلعريبي تعليمات للقائمين على المشروع ممثلين في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا مؤسسات الإنجاز بضرورة العمل بنظام 3×8 وتسريع الوتيرة.

من جانب آخر، عاين الوزير أشغال التجهيزات العمومية التي انطلقت بها الأشغال والمتمثلة في مجمع مدرسي، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر أمن حضري.

وفي هذا الصدد، امر المسؤول الأول عن القطاع مدير التجهيزات العمومية لولاية البليدة بالمتابعة الدقيقة للأشغال على أن يتم برمجة لقاء تقني هذا الأسبوع للوقوف على جميع النقاط الإدارية والتقنية.