-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلعريبي يتفقد سكنات “عدل” بحوش الريح وهذا ما أمر به

الشروق أونلاين
  • 379
  • 0
بلعريبي يتفقد سكنات “عدل” بحوش الريح وهذا ما أمر به
ح.م
جانب من الزيارة

أمر وزير السكن، طارق بلعريبي، الأحد، بتسريع وتيرة إنجاز سكنات “عدل” بموقع حوش الريح، وهذا خلال زيارة تفقدية قادته إلى الموقع.

وقام الوزير، بزيارة عمل وتفقد إلى موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح أين عاين نسبة تقدم الأشغال بالموقع.

وحسب بيان للوزارة فقد أسدى بلعريبي تعليمات للقائمين على المشروع ممثلين في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا مؤسسات الإنجاز بضرورة العمل بنظام 3×8 وتسريع الوتيرة.

من جانب آخر، عاين الوزير أشغال التجهيزات العمومية التي انطلقت بها الأشغال والمتمثلة في مجمع مدرسي، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر أمن حضري.

وفي هذا الصدد، امر المسؤول الأول عن القطاع  مدير التجهيزات العمومية لولاية البليدة بالمتابعة الدقيقة للأشغال على أن يتم برمجة لقاء تقني هذا الأسبوع للوقوف على جميع النقاط الإدارية والتقنية.

مقالات ذات صلة
المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز يثمن دور ومبادرات الرئيس تبون

المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز يثمن دور ومبادرات الرئيس تبون

“أراضي العرش” تُعيد الجدل بين غرفتي البرلمان

“أراضي العرش” تُعيد الجدل بين غرفتي البرلمان

مشعل: الجزائر في صدارة الدول الداعمة لفلسطين

مشعل: الجزائر في صدارة الدول الداعمة لفلسطين

الرئيس تبون يتلقى رسالة شكر من نظيره الفلسطيني

الرئيس تبون يتلقى رسالة شكر من نظيره الفلسطيني

وكالة عدل توجه بلاغا لأصحاب الطعون

وكالة عدل توجه بلاغا لأصحاب الطعون

حالة الطقس: استمرار موجة الحر عبر 11 ولاية

حالة الطقس: استمرار موجة الحر عبر 11 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد