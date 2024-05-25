بلعريبي يتفقد مشروعين سكنيين بالعاصمة وهذا ما أمر به

قام وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، السبت، بزيارة تفقدية إلى مشروعين خاصين بالسكن العمومي الإيجاري بولاية الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة أن المحطة الأولى من الزيارة كانت بمشروع 1780 مسكن عمومي إيجاري بالسويدانية والذي يشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على أشغاله.

حيث قدم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي عرضا مفصلا عن المشروع الذي ينقسم إلى شطرين، الشطر الأول والمتمثل في 728 مسكن عمومي إيجاري والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95% من حيث إنجاز السكنات، أما أشغال التهيئة الخارجية فقد تجاوزت 60%.

أما الشطر الثاني والمتمثل في 1052 سكن عمومي إيجاري، فإن نسبة إنجاز السكنات تقارب 70%، وأشغال التهيئة 35%.

وأضاف البيان أن الوزير عاين عن كثب المشروع بأكمله، حيث وقف على التأخر الكبير وغير المبرر في أشغاله من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وقد أسدى تعليمات لمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بضرورة استكمال المشروع، أين تعهد المدير العام للديوان بأنه سينتهي من الشطر الأول (728 سكن عمومي إيجاري) قبل 5 جويلية المقبل.

كما عاين الوزير مشروع 1228 مسكن عمومي إيجاري بجنان السفاري والذي يشرف على إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء.

المشروع ينقسم إلى 5 أجزاء، ثلاثة منها انتهت بها الأشغال وتتمثل في 680 سكن عمومي إيجاري وجزئين لم تنته بهما الأشغال بعد تتمثل في 548 سكن عمومي إيجاري.

كما تنقل الوزير إلى هذين الجزئين من المشروع وعاينهما عن كثب، حيث وقف على التأخر في إنجاز هذين الشطرين والنقص الفادح في فعالية تسييرهما، حيث وجه تحذيرا للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، وأمره بالانتهاء من هذين الجزئين قبل نهاية شهر جوان المقبل.

هذا وقد صرح الوزير بأنه سيقوم بعدة زيارات تفقدية خلال الشهر المقبل للمعاينة الدقيقة لهذا المشروع.