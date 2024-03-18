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الجزائر

بلعريبي يتفقد مشروع “حوش الريح” ويُسدي تعليمات جديدة للمسؤولين

الشروق أونلاين
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بلعريبي يتفقد مشروع “حوش الريح” ويُسدي تعليمات جديدة للمسؤولين

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، الاثنين، جولة تفقدية قادته إلى القطب الحضري 6500 مسكن “حوش الريح”.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، تفقد بلعريبي أشغال إنجاز مختلف التجهيزات العمومية بالموقع، حيث عاين مركز الأمن الحضري الذي بلغت نسبة إنجازه 65%، ليتنقل بعدها إلى المدرسة الابتدائية والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 75%، المتوسطة التي تعرف تقدما في الأشغال بنسبة 55% وكذا المجمع المدرسي الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال على مستواه 15% وثانوية تقدر نسبة تقدم أشغال إنجازها بـ 10%.

وفي الأخير، عاين السيد الوزير أشغال إنجاز العيادة المتعددة الخدمات والتي بلغت نسبة إنجازها 65%.

وطالب الوزير بلعريبي، مؤسسات الإنجاز على ضرورة العمل بنفس الوتيرة ومضاعفة عدد العمال مع إسداء تعليمات للسيد مدير التجهيزات العمومية بتسوية مستحقاتهم المالية، كما أمر بانطلاق أشغال متوسطة أخرى خلال الأيام القادمة.

من جانب آخر، عاين السيد الوزير أشغال تثبيت الأرضيات وكذا أشغال التهيئة الخارجية، حيث شرعت وكالة “عدل” في عملية تزفيت بعض الطرقات وكذا أشغال جدران الإسناد التي تقع على عاتقها، أين أمر السيد الوزير، المدير العام لوكالة “عدل” بمضاعفة العمل والإنتهاء من أشغال التهيئة في أقرب الآجال.

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