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الجزائر

بلعريبي يدعو إلى إعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا لسونالغاز

الشروق أونلاين
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بلعريبي يدعو إلى إعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا لسونالغاز

دعا وزير السكن  والعمران طارق بلعريبي، الخميس، إلى إعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا لسونلغاز، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من السنة.

وجاء هذا خلال ترأس بلعريبي لاجتماع تنسيقيّ جمع مسؤولي الوزارة ومؤسسة سونلغاز، حسب ما أفاده بيان للوزارة الوصية.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير السكن قام بإسداء جملة من التعليمات أهمها دفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية.

وأمر  بلعريبي بإعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكّن من إنجاز أشغال الربط مسبقا.

كما تقرر تعيين إطار بالوزارة مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدّم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات، مع  إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة.

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