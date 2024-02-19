بلعريبي يزور موقع سكنات “حوش الريح” وهذا ما أمر به

أمر وزير السكن العمران محمد طارق بلعريبي، بضرورة الانتهاء من كل مشاريع تثبيت الأرضية على مستوى موقع سكنات حوش الريح.

وأسدى الوزير، الاثنين، خلال زيارته للموقع لتفقد نسبة تقدم أشغال إنجاز العمارات وأشغال التهيئة الخارجية وكذا مختلف التجهيزات العمومية، تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال والانتهاء منها في أقرب الآجال.

كما ألح الوزير على ضرورة انطلاق باقي التجهيزات العمومية المسجلة والبالغ عددها 07 تجهيزات التي هي في طور انتقاء مكاتب الدراسات.

في نهاية الزيارة أمر الوزير بضرورة الانتهاء من كل مشاريع تثبيت الأرضية على مستوى الموقع وكذا أشغال التهيئة الخارجية ووضع حيز الخدمة مختلف الشبكات كالكهرباء، الغاز والمياه وقد إستحسن السيد الوزير ربط المشروع بالألياف البصرية.

وزار الوزير المحطة الأولى من الزيارة كانت بموقع 4000 مسكن الذي يعرف تقدما في أشغال إنجاز البنايات والتهيئة تقدر بـ 90%.

ليتنقل بعدها الوزير إلى مشروع 2500 مسكن والذي بلغت نسبة إنجازه 80%.

من جانب آخر، قام الوزير بتفقد أشغال التجهيزات العمومية المتمثلة في مجمعين مدرسيين، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر للأمن الحضري.