بلعريبي يعاين مشروع 10507 مسكن “عدل” في الرحمانية (صور)

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي يوم السبت، زيارة إلى مشروع 10507 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بالرحمانية في العاصمة.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد عاين الوزير ميدانيا تقدّم الأشغال المتبقية وعمليات التهيئة وربط الشبكات والتجهيزات العمومية من مدارس وعيادة متعددة الخدمات ومقر للأمن الحضري.

وشدد الوزير بلعريبي بالمناسبة، على استكمال المرافق العمومية المذكورة. مع تسريع وتيرة الإنجاز، واحترام معايير الجودة وآجال تسليم المشروع، يضيف البيان.

ومشروع 10507 مسكن في الرحمانية، هو أحد المواقع السكنية التابعة لبرنامج “عدل 2″، الذي أطلق في سبتمبر 2013.