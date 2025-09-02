-- -- -- / -- -- --
تحسبا للدخول المدرسي المقبل

بلعريبي يعلن استلام 322 هيكلا تربويا جديدا عبر الوطن

وليد. ب
  • 59
  • 0
ح.م

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء من بسكرة، عن استلام 322 هيكلا تربويا جديدا عبر الوطن تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلعريبي قوله على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية بسكرة، أن الأشغال قد انتهت كليا بـ322 تجهيزا تربويا على المستوى الوطني وذلك في مختلف الأطوار التعليمية، بتكلفة إنجاز تقدر 94 مليار دج.
وأضاف الوزير أن الارتفاع المسجل في عدد الهياكل المستلمة مقارنة بالأعوام الماضية يعكس حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس خاصة في الأحياء السكنية المدمجة المستحدثة مؤخرا، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من البرنامج المسجل في قانون المالية والخاص بالمنشآت التربوية تم الانطلاق في انجازه لحد الآن.
وأبرز بلعريبي أن تنفيذ هذا “البرنامج الهام” تم من خلال المتابعة المستمرة من طرف السلطات المحلية لأشغال إنجاز هذه الهياكل والعمل على تسريع وتيرتها قصد استلامها في الآجال المحددة لها، مضيفا أن مصالح قطاع السكن ستشرع في شهر سبتمبر الحالي في إنجاز 224 هيكلا تربويا جديدا.

وكان الوزير قد استهل زيارة العمل والتفقد إلى ولاية بسكرة بالاستماع إلى عرض شامل حول التجهيزات العمومية لقطاع التربية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى للولاية، ليقوم بعدها بتدشين ومعاينة عديد المنشآت التربوية عبر بلديات بسكرة وجمورة وشتمة على أن يختتم زيارته بمعاينة مشروع متوسطة (قاعدة 6) بموقع 175 مسكنا ببلدية الغروس.

