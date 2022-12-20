بلعريبي يعلن تمديد آجال مناقصات الإستثمار ببوغزول

أعلن وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، عن تمديد آجال ايداع الترشيحات التي تستجيب لإعلانات إبداء الرغبات الخاصة بالمشاريع العقارية والإستثمارية على مستوى المدينة الجديدة ببوغزول.

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد إلى ولاية المدية “أننا قمنا باطلاق إعلانين لإبداء الرغبات، الأول يخص مجموعة من المشاريع العقارية وآخر يتعلق بمشاريع استثمارية في إطار بعث مشروع المدينة الجديدة ببوغزول”، مضيفا أن “أجلا إضافيا مدته خمسة عشر يوما” قد تقرر لفائدة المتعاملين والمستثمرين، من أجل إيداع ملفاتهم”.

ويخص إعلان إبداء الرغبة للترقية العقارية، كل من التدخل على مستوى تسعة أحياء تقع بالمنطقة المخصصة للتعمير والتي تتربع على مساحة تتراوح بين 50 و 130 هكتار حسب المعلومات التي تم استقاؤها من الهيئة الخاصة بالمدينة الجديدة لبغزول.

أما الجانب الثاني فيتعلق بالتدخل على مستوى سبعة عشر وحدة جوارية تغطي مساحة تتراوح بين 16 و 50 هكتار وكذا 45 مشروعا عقاريا تتراوح مساحته بين إثنين (02) و 14 هكتار، حسبما تمت الإشارة إليه.

وأضاف بلعريبي أن الدولة تولي “أهمية خاصة” لمشاريع إنجاز المدن الجديدة سواء مشروع بوغزول أو المنيعة وحاسي مسعود، مؤكدا أن هذه المشاريع ستشكل موضوع “متابعة صارمة ودقيقة”.

كما أشار إلى أن حوالي مليار دولار قد تم استثمارها في الإنجاز على مستوى المدينة الجديدة ببوغزول، وفي شتى الشبكات والمنشآت الفنية على مسافة 28 كلم تضم شبكات الألياف البصرية والمياه الصالحة للشرب والشبكات الكهربائية والسقي.