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بلعريبي يكشف تفاصيل عملية توزيع السكن الكبرى بمناسبة 1 نوفمبر

الشروق أونلاين
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بلعريبي يكشف تفاصيل عملية توزيع السكن الكبرى بمناسبة 1 نوفمبر
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وزير السكن محمد طارق بلعريبي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي، عن توزيع 90 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وعبر مختلف الولايات، بمناسبة احياء الذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر 1954.

وأضاف الوزير، لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي مساء السبت، بأن هذه العملية التي انطلقت اليوم بتوزيع 11740 سكن بالعاصمة تشمل على سبيل المثال، 7000 سكن بولاية الجلفة و4000 سكن بالأغواط و 1100 سكن بتلمسان و1000 سكن بورقلة.

وأكد أن “جميع الولايات تملك حصة في هذا التوزيع”.

وتطرق الوزير الى مشروع قانون المالية ل2022 الذي برمج انجاز اكثر من 100 الف مسكن بمختلف الصيغ و 15 الف سكن بصيغة “عدل”.

وذكر بأنه شرع سنة 2020 في انجاز 200 الف وحدة سكنية .

ولفت الى أن هذه البرامج تندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية الرامي لانجاز 1 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024.

يذكر أنه تم في 5 جويلية الماضي، في ذكرى الاستقلال، توزيع 100 ألف سكن عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد بلعريبي حرص وزارته على تسريع وتيرة انجاز السكنات والتزام الدولة بالاستمرار في انجاز برامج السكنات الاجتماعية والسكنات بصيغة “عدل”.

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