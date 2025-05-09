بلعريبي يكشف جديد سكنات الترقوي المدعم  

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إعادة إطلاق 19 مشروعا سكنيا متعثرا بصيغة الترقوي المدعم، عن طريق صندوق ضمان الصفقات العمومية

وأوضح بلعريبي، الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه وبعد أن تقرر اللجوء إلى صندوق ضمان الصفقات العمومية من أجل بعث المشاريع السكنية المتعثرة ضمن صيغة الترقوي المدعم, تم إطلاق عملية أولى تشمل 19 مشروعا موزعا عبر مختلف الولايات، بهدف استكمالها، دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية إضافية.

وأكد الوزير أن مشاريع سكنات الترقوي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي سابقا) عرفت الكثير من المشاريع المتعثرة، حيث توقفت الاشغال بها منذ سنوات عديدة، رغم أن المكتتبين دفعوا الاقساط بها, مما دفع لاتخاذ قرار اللجوء لصندوق ضمان الصفقات العمومية.

ودخل هذا القرار عمليا حيز التنفيذ مع هذه العملية الأولية التي تشمل 19 مشروعا متوقفا, بإجمالي 2500 سكن, من بينها مشروع 650 وحدة سكنية بالبركة الزرقاء (ولاية عنابة) المتوقف منذ 2013 والذي استفاد من تمويل من الصندوق بقيمة تناهز مليار دج بغرض بعثه, حسب شروح بلعريبي.

وبخصوص المواطنين القاطنين في سكنات عمومية إيجارية ضيقة لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا من فئة الغرفتين, أكد الوزير أحقية أصحاب هذه السكنات في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى, كما يمكن للسلطات المحلية إدراجهم في قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري للاستفادة من سكنات ذات ثلاث أو أربع غرف.