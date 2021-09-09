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الجزائر

بلعريبي ينهي مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية

الشروق أونلاين
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بلعريبي ينهي مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية

أنهى وزير السكن، طارق بلعريبي، الخميس، مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.    

وجاء في بيان للوزارة “بعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI في دورة استثنائية وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، تم اليوم الخميس، 9 سبتمبر 2021، انتخاب السيد زاير حسين رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين السيد نسيم رسيم غالم مديرا عاما جديدا للمؤسسة.”

ويعتبر غالم من مواليد 1985 بتلمسان، متحصل على شهادة مهندس معماري، شغل منصب مدير مشروع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطيره “عدل” كما شغل منصب مدير جهوي لذات الوكالة (وكالة عدل).

هذا وقد تم إنهاء مهام السيد حافظ سفيان على رأس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعد عدم تحقيق الأهداف المسطرة.

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