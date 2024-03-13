بلعريبي يوجه تعليمات صارمة للتقرب من المواطنين

القطب السكني الصفصاف بالبليدة

وجه وزير السكن والعمران والمدينة تعليمات صارمة الى كل من المدير العام لوكالة عدل والمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، و عدد من الإطارات المركزين و الجهويين للقطب السكني الصفصاف ببلدية مفتاح ولاية البليدة للتقرب من المواطنين ، والإستجابة لنداء السكان.

ووفق بيان للوزارة، فقد أسدى المعنيون بدورهم تعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز لرفع كل التحفظات الموجودة داخل السكنات وخارجها، لاسيما تلك المتعلقة بصيانة المصاعد وكذلك السماكة، كما سخر فرع عدل للتسيير العقاري كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمباشرة حملة تهيئة للقطب من خلال تنظيف الأقبية، جز الحشائش الضارة وتنظيف المساحات الخضراء، جهر البالوعات، وطلاء الارصفة، رفع الاتربة ومخلفات البناء وكذلك تصليح الانارة داخل الأجزاء المشتركة، على أن تكتمل العملية قبل نهاية الشهر.

وفي ذات السياق، تعكف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وفرعها عدل للتسيير العقاري، على السهر على راحة المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار، و الإستجابة الآنية لتقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطن.

كما أن الوكالة و فرعها، وتنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة، تعملان لوضع برنامج تهيئة يشمل كافة الأحياء السكنية لبرنامج البيع بالايجار عبر مختلف ربوع الوطن.