بلعطوي مدربا جديدا لشبيبة تيارت

ميركاتو

تعاقد الدولي السابق، عمر بلعطوي، مع نادي شبيبة تيارت، ليصبح المدرب الجديد لفريقه الأول، الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم (مجموعة وسط-غرب)، بحسب ما علم من إدارة هذا الأخير.

وكان بلعطوي مرشحا لتدريب شباب تموشنت من نفس المجموعة، وفق تصريحات سابقة لرئيس هذا النادي، لكن اختياره وقع في الأخير على شبيبة تيارت. واشتغل التقني الوهراني الموسم الفارط في العارضة الفنية للنادي الذي حمل ألوانه لسنوات طويلة كلاعب، وهو مولودية وهران، المنتمي إلى الرابطة الأولى، غير أنه استقال من منصبه قبل نهاية الموسم الكروي.

دليل أول مستقدم في الحراش

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن وسط ميدان نجم بن عكنون، دليل حسان خوجة، التحق رسميا بفريق اتحاد الحراش، وبدأ الإثنين التدريبات.

ويكون المدرب سبع قد اقتنع بإمكانيات اللاعب، الذي كان محل أطماع العديد من الأندية، لكنه فضل المشروع الرياضي الحراشي، الذي أقنع دليل حسان خوجة بالانضمام إلى الحراش.

كريم زاوي لم يحدد مصيره بعد

قال مصدر مقرب من المدرب كريم زاوي إن التقني لم يقرر النادي الذي سيشرف عليه هذا الموسم، رغم العروض الكثيرة التي تلقاها في المدة الأخيرة. زاوي، الذي أشرف الموسم الماضي على مولودية قسنطينة وشبيبة الساورة التي تحصل معها على نتائج إيجابية، وخاصة المشاركة في رابطة الأبطال، وعديد الأندية، يريد فريقا له مشروع رياضي، علما أن زاوي شارك مؤخرا في تربص المدربين الذين أقيم بمشاركة العديد من التقنيين.

كمال بربار رئيسا للبليدة

بعد الاجتماع الذي حضره رئيس النادي الهاوي لاتحاد البليدة مصطفى العربي، وممثّلو مديريّة الشباب والرياضة، مسؤولون سابقون وبعض قدماء اللاعبين، تمّ تعيين الحكم الدولي السابق كمال بربار رئيسا لفريق اتحاد البليدة. وهذا بتشجيع من عدد من اللاعبين السابقين على غرار محمد خزروني ومصطفى شمبيط ومسيرين سابقين.

سبع مدربا لاتحاد الحراش

عينت إدارة اتحاد الحراش مصطفى سبع مدربا رئيسيا للفريق، يساعده في مهمته الثنائي مداحي وحسان بن عمار، في وقت تم اختيار الدولي السابق خالد لونيسي مديرا رياضيا… الاتحاد بدأ التدريبات في ملعب المحمدية ووضع الصعود إلى القسم الأول كهدف للفريق.

بن خليفة يلتحق بدوخة

التحق رسميا اللاعب بن خليفة بشبيبة القبائل لمدة موسمين بعدما اختار مشروع الرئيس الجديد يزيد ياريشان، وهو اللاعب الثاني الذي ضمنته الإدارة بعد الحارس عز الدين دوخة.

عدادي يفسخ عقده مع مولودية الجزائر

فسخ اللاعب توفيق عدادي عقده رسميا مع مولودية الجزائر، وقال في تصريح لـ”الشروق نيوز” إنه كانت له اتصالات مع أندية سعودية ومغربية، لكن تأخر فسخ عقده جعل الاتصالات تتبخر. وقال إنه سيعود بقوة وإن المشاكل التي حدثت له أصبحت من الماضي.

هلال شلغوم العيد يتدعم

بعد التحاق المهاجم بوشوشة محمد السعيد لاعب واد سلي وهداف بطولة الرابطة الثانية غرب بفريق هلال شلغوم العيد الصاعد الجديد إلى المحترف الأول بعقد يمتد لثلاثة مواسم، التحق بالفريق عدد من اللاعبين على غرار فؤاد حداد وسيد علي لعمري من شباب قسنطينة، غراب عبد القادر إعارة من نادي بارادو، الحارس صابر مدور من دفاع تاجنانت، أشرف عايب من نجم مقرة وإسلام سياب من اتحاد خنشلة.