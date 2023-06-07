بلعطوي يتهم التحكيم أمام بارادو.. والحارس القضائي يختفي عن الأنظار

مولودية وهران على بعد خمس نقاط من مراكز الهبوط

تلقى فريق مولودية وهران هزيمة أخرى ثقيلة أمام نادي بارادو، حيث سقط أشبال المدرب عمر بلعطوي برباعية بملعب الدار البيضاء مساء الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الـ25 من عمر المحترف الأول.

واجتمع مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي بلاعبيه بعد نهاية مواجهة بارادو، ووجه أصابع الاتهام للتحكيم، حيث قال لأشباله بأن معلومات كانت قد وصلته ليلة المباراة بوجود تلاعبات ونية مبيتة من الحكم لمنح النقاط الثلاث للفريق الخصم، وهو ما حدث بالفعل في نهاية المطاف على حد قوله.

وعرفت نهاية لقاء “الباك” ملاسنة بين اللاعب نهاري وزميله بلحول قبل أن تعود الأمور إلى نصابها ويتصالحا داخل غرف تغيير الملابس.

وتواجد الحارس القضائي دحو الحبيب بن عودة في المباراة، لكنه اختفى تماما عن الأنظار وغادر مسرعا بدون أن يتحدث مع اللاعبين والطاقم الفني، في صور توضح حجم الصدمة التي تلقاها جراء الخسارة برباعية أمام فريق يوجد في ذيل الترتيب ويقترب كثيرا من السقوط، كما أن خسارة الحمراوة قد قربتهم أكثر من مناطق الهبوط، إذ أضحى الفارق بين المولودية وأول المهددين بالنزول نحو الدرجة الثانية 5 نقاط فقط، وأي تعثر جديد أمام اتحاد العاصمة السبت المقبل سيدخل أشبال بلعطوي دائرة الحسابات لا محالة، وكما هو معلوم فإن الحمراوة لم يعودوا إلى وهران وسيمكثون في العاصمة لغاية خوض الجولة المقبلة في ضيافة أبناء سوسطارة، حيث سيغيب عن الموقعة الحارس سوفي المصاب، وبذلك سيعوضه زميله دلة كراشاي.