بلعمري جاهز وبلايلي يسابق الزمن..

أكد مدرب نادي قطر القطري، يوسف سفري جاهزية الدولي الجزائر جمال بلعمري، للعودة إلى الميادين بداية من مباراة السبت أمام الدحيل، فيما يسابق بلايلي الزمن للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يسجل بلعمري عودته إلى المنافسة بالمشاركة في مباراة الدحيل، خاصة وأن مدربه سفري أكد جاهزيته التامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

من جهة أخرى أكد مدرب نادي قطر، عدم جاهزية بلايلي، ومواصلته العلاج للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل.

ويسابق بلايلي الزمن للتعافي من الإصابة، و العودة إلى المنافسة، من أجل بلوغ الجاهزية التامة، قبل مباراة بوركينافاسو، المرتقبة يوم 16 نوفمبر المقبل، في ملعب تشاكر، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.