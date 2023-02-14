بلعمري دفع 120 ألف دولار للحصول على تسريحه من الوداد البيضاوي

فريقه الجديد ينافس على الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2007

ذكرت تقارير إعلامية، أن المدافع الجزائري، جمال بلعمري فسخ العقد بالتراضي مع الوداد البيضوي المغربي مقابل تسديد اللاعب ما قيمته 120 ألف دولار(أكثر من ملياري سنتيم)، استفادت منها خزينة الفريق المغربي، دون أن يخوض اللاعب أي دقيقة مع الوداد سواء في مباراة رسمية أو ودية، ولم يشارك إلا في حصة تدريبية واحدة، قبل أن يقرر مغادرة النادي وخوض تجربة احترافية أخرى في الإمارات.

وحسب نفس المصادر فإن بلعمري اجتمع مع سعيد الناصيري، رئيس مجلس إدارة الوداد الرياضي، الأسبوع الماضي، بعد حلوله بالدار البيضاء، بغية التوصل إلى حل يرضي الطرفين، بعدما غادر اللاعب تدريبات الفريق مباشرة بعد توقيعه لعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم مقابل نحو 200 ألف دولار.

وكان نادي الوصل، ثالث الدوري الإماراتي لكرة القدم، قد أعلن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي بشكل مفاجئ. وأُغلق باب الانتقالات الشتوية في الإمارات في 8 فيفري الحالي، لكن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يسمح للأندية بتسجيل لاعبين بعقد انتقال حر.

وينافس نادي الوصل بقوة على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2007، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر.

وانضم الدولي الجزائري المخضرم، جمال بلعمري (33 عاما) إلى الوداد في جانفي لمدة 6 أشهر، لكنه فسخ عقده من دون خوض أي مباراة بعدما غادر معسكر الفريق المغربي قبل مشاركته في كأس العالم للاندية التي اختتمت مؤخراً في المغرب وفاز به ريال مدريد الاسباني على حساب الهلال السعودي 5-3.

ولعب بلعمري خلال مسيرته مع أندية نصر حسين داي (209-2012) وشبيبة القبائل (2012-2015) ووفاق سطيف (2015-2016)، والشباب السعودي ( 2016-2020) وليون الفرنسي (2020-2021) وقطر القطري (2021-2022) والخليج السعودي (من جوان 2022 حتى جانفي 2023).