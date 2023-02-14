بلعمري ستكون انطلاقته تضامنا مع ضحايا الزلزال السوري والتركي

ستكون بداية اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري في فريقه الجديد الوصل الإماراتي، عبارة عن مباراة رسمية بِطابع خيري.

ويتبارى فريق الوصل مع الزّائر نادي النصر مساء الجمعة المقبلة، ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإماراتية.

وستُخصّص عائدات هذه المباراة (تذاكر الجمهور) لِصالح أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، كما جاء في بيان نشرته إدارة نادي الوصل مساء الثلاثاء. التي أضافت أن المبادرة كانت وراءها الرابطة المحترفة لِكرة القدم والهلال الأحمر المحلّيَين.

ويتّسع ملعب “زعبيل” التابع لِنادي الوصل لِنحو 18 ألف مُتفرّج.