بلعمري: “سعيد بالإنضمام إلى مولودية الجزائر وحاج رجم أقنعني في 5 دقائق”

وعد جماهير "الشناوة" بإسعادهم..

وعد المدافع الدولي الجزائري وبطل إفريقيا مع المنتخب الوطني سنة 2019، جمال بلعمري، جماهير “الشناوة” بتقديم كل ما يملك من أجل إسعادهم وإرجاع هذا “الفريق العريق” إلى منصات التتويج، معربا عن سعادته بالانضمام إلى مولودية الجزائر عميد الأندية الجزائرية.

وقال جمال بلعمري، بعد ترسيم التحاقه بمولودية الجزائر، “قبل كل شيء، أشكر كل الأندية التي تواصلت معي، رئيس الفريق حاج رجم كان صريحا وأقنعني في 5 إلى 10 دقائق فقط”، مضيفا “ان شاء الله يكون الاختيار صائبا، من جانبي ومن جانب مولودية الجزائر، أنا واع بحجم المسؤولية، أعرف البطولة الوطنية جيدا، ولديها الفضل الكبير عليّ”.

إلى ذلك أضاف بلعمري: “أتمنى تقديم الإضافة لفريقي الجديد وللبطولة الوطنية التي أتمنى أن تتحسّن أكثر، خاصة مع انضمام عناصر مميّزة ووجود منشآت رياضية مهمة شُيّدت مؤخرا”.

وشدد المدافع الجزائري القوي، على أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعد بأن يكون عند حُسن ظن جماهير فريق مولودية الجزائري الأول لكرة القدم، المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي، والمساهمة في إعادة الفريق إلى منصات التتويج: “أعرف حجم المسؤولية وما تنتظره جماهير العميد مني، إن شاء الله نكون عند حُسن ظنهم” قال بلعمري.

وأردف خريج مدرسة نصر حسين داي يقول “أتمنى تقديم الإضافة إلى الفريق الكبير، وأتمنى من البطولة أن تتحسن، وصلنا للوقت الذي يجب أن نكون جاهزين لإسعاد المتتبعين”، مؤكدا “أنصار مولودية الجزائر حارين، ويستحقون مكانة أفضل ولم لا التتويج؟”.

وتأتي عودة بلعمري إلى البطولة الوطنية بعد 7 أعوام صال وجال فيها في عديد الدوريات الأوروبية والعربية، تنقل خلالها بين العديد من الأندية، في أوروبا والخليج، منها أولمبيك ليون الفرنسي والشباب السعودي وقطر القطري والخليج السعودي سابقاً.

وكان مولودية الجزائر أعلن الخميس الماضي، تعاقده مع جمال بلعمري حتى 2025 في ثاني صفقات النادي، صاحب المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.