بلعمري سيفسخ عقده مع قطر القطري بسبب عرض سعودي

يسير على خطى زميله بلايلي

قالت تقارير إعلامية إن الدولي الجزائري، مدافع نادي قطر القطري جمال بلعمري، في طريقه إلى العودة مجددا إلى الدوري السعودي بعد تلقيه لعرض مغر من نادي ينشط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الآونة الأخيرة، وأفادت ذات التقارير أن بلعمري يسير على خطى مواطنه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، حيث يتجه لفسخ عقده مع نادي قطر القطري في الأسابيع القادمة بعد منحه الموافقة للنادي السعودي الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وسبق لبلعمري وأن خاض تجربة في الدوري السعودي عبر بوابة الشباب السعودي الذي قدم فيه مواسم ممتازة قبل المغادرة من الباب الضيق بسبب مشاكل إدارية ومالية بالدرجة الأولى، قبل شد الرحال نحو نادي ليون الفرنسي أين عانى كثيرا من التهميش، قبل الالتحاق بنادي قطر القطري، وخلال فترة تواجده بليون الفرنسي، اعترف بلعمري، بوجود مفاوضات معه من جانب الأهلي السعودي، بهدف الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكد موقع “سبورت 24” وقتها أن النادي السعودي عرض على الدولي الجزائري راتبا سنويا بقيمة 18.2 مليون ريال سعودي للتعاقد معه، أي ما يعادل 64 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، في وقت اشترط اللاعب السابق لوفاق سطيف الحصول على 4 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 80 مليار سنتيم بالعملة المحلية، مقابل التوقيع على عقد يمتد إلى غاية جوان 2023، لتصل المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود ويختار بلعمري الرحيل نحو قطر القطري ومزاملة يوسف بلايلي، الذي يتواجد حاليا دون فريق بعد فسخه لعقده مع النادي القطري.

ويتواجد بلعمري رفقة المنتخب الوطني في الكاميرون، أين يشارك في نهائيات كأس إفريقيا في دورتها الـ33، المنافسة التي يسعى من خلالها “محاربو الصحراء” التألق للحفاظ على اللقب المحقق في صيف 2019 بالقاهرة.