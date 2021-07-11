بلعمري على بعد خطوة من مُزاملة بلايلي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الأحد، من الانضمام إلى نادي قطر الرياضي.

وسافر جمال بلعمري إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيُجري في الساعات القليلة المقبلة الفحص الطبي “الروتيني” بِعيادة نادي قطر الرياضي، قبل توقيع العقد.

جاء ذلك استنادا إلى ما أوردته “قنوات الدوري والكأس” القطرية، سهرة الأحد.

وكان المدافع بلعمري (31 سنة) يرتدي زيّ نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في فترة ما بين أكتوبر وماي الماضيَين.

وفي حال توقيع العقد، فسيلعب بلعمري رفقة مواطنه متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي (29 سنة)، الذي يرتبط مع نادي قطر الرياضي بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2022.