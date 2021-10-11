بلعمري لن يلعب هذا الثلاثاء

يغيب اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري عن مباراة “الخضر” والنيجر، المُقرّر تنظيمها مساء الثلاثاء.

تأكّد ذلك بعد آخر حصّة تدريبية للمنتخب الوطني مساء الإثنين، بِملعب المواجهة “الجنرال سيني كونتشي” الذي يقع في مدينة نيامي عاصمة النيجر.

ويشكو المدافع بلعمري إصابة تعرّض لها في مباراة لِفريقه قطر الرياضي، أواخر شهر سبتمبر الماضي.

ولم يلعب جمال بلعمري مباراة الجزائر والنيجر مساء الجمعة الماضية، وعليه سيلتحق بِزميله المدافع رامي بن سبعيني الذي غاب بِدوره عن مواجهة النيجر ذهابا، ولن يكون معنيا بِشطر الإياب هذا الثلاثاء.