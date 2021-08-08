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رياضة

بلعمري وبلايلي يستعدان بثلاث وديات قبل تصفيات المونديال

سليم.ع
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بلعمري وبلايلي يستعدان بثلاث وديات قبل تصفيات المونديال

يواصل الدوليان الجزائريان جمال بلعمري ويوسف بلايلي التحضيرات مع نادي قطر القطري، الذي يجري تربصه الصيفي بصربيا..
وبرمج نادي قطر القطري، ثلاث مباريات ودية في تربص صربيا، يستهلها بمواجهة القادسية السعودي هذا الثلاثاء، أما المواجهة الثانية فتجمع رفقاء بلايلي بمنتخب عمان الأحد المقبل، على أن يختتم التربص بمواجهة أف سي فوزدوفاك الصربي يوم 18 من الشهر الجاري.
وهناك إمكانية لبرمجة مباريات ودية أخرى، في التربص الثاني الذي سيجريه النادي القطري، خاصة وأن أول جولة من دوري نجوم قطر ستلعب يوم 11 سبتمبر المقبل.
ويستهل المنتخب الوطني تصفيات مونديال قطر، مطلع الشهر المقبل، بمواجهة جيبوتي ثم التنقل لمواجهة بوركينافاسو، ما يعني أن اللاعبين بلايلي وبلعمري، سيكتفيان بالمباريات الودية لفريقهم، قبل الالتحاق بتربص “الخضر”، شأنهم شأن بونجاح الذي يتواجد حاليا في تربص مع السد القطري ببرشلونة.

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