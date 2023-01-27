بلعمري يجتاز الفحص الطبي للالتحاق بالوداد البيضاوي

بن عيادة يقترب من العودة إلى المنافسة

قالت مصادر صحفية إن الدولي الجزائري جمال بلعمري وقّع رسميا للنادي لوداد البيضاوي،المغربي بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي، ليلتحق بمعسكر الفريق التحضيري لمونديال الأندية.

وسيلحق جمال بلعمري بمواجهة الفتح الرباطي على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، المقرر إقامتها الأحد المقبل كما سينضم للقائمة الإفريقية ليلعب مع الفريق في دوري الأبطال. كما أضافت نفس المصادر أن الليبي مؤيد اللافي الذي عاد بعد 9 أشهر من الغياب بسبب الإصابة، سيكون ضحية الأسماء التي ستستثنى من القيد بقائمة الفريق التي ستشارك بمونديال الأندية لعدم تمام جاهزيته. وذلك بعدما أقحمه المهدي النفطي المدير الفني للوداد، مؤخرا بديلا في مباراة أولمبيك آسفي بالدوري، ونقلت ذات المصادر أن بلعمري سيجد مكانا له كأجنبي خامس بالفريق على حساب مؤيد اللافي بتوصية من المدرب التونسي.

وفي سياق متصل أكد النفطي أن بن عيادة اقترب كثيرًا من العودة، و لذلك عليه أن يجهز أكثر لأن الفريق حاليا متماسك دفاعيا ولا يستقبل أهدافا، لذلك لا توجد أي ضمانات بإشراك أحد من اللاعبين غير الأساسيين”.