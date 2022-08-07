بلعمري يخسر شارة القيادة في السعودية

اختار البرتغالي بيدرو مانويل مدرب نادي الخليج السعودي، اللاعب عبد الله الحربي لحمل شارة القيادة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك رغم التعاقد مع أسماء دولية بارزة يتقدمهم الدولي الجزائري جمال بلعمري والغابوني أندرية بوكو.

وجاء اختيار الحربي لكونه حامل شارة القيادة للفريق في رحلة الصعود الجديدة لدوري المحترفين وبعد أن بات أكثر اللاعبين تواجدا في القائمة، حيث يلعب مع الخليج منذ عام “2019”، ومدد عقده مؤخرا ليستمر للموسم الرابع على التوالي، الأمر الذي منحه الأفضلية مقارنة ببلعمري المنضم حديثا.

وبدأ الخليج السعودي، مبارياته الودية في معسكره الخارجي الحالي في مدنية أزميت في تركيا بالفوز على فريق البطائح الإماراتي بهدفين لهدف بتوقيع عبد الله الشنقيطي وهشام آل دبيس.