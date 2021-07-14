بلعمري يرسّم التحاقه بنادي قطر 

رسّم الدولي الجزائري جمال بلعمري التحاقه بنادي قطر القطري، ليلعب في الموسم الجديد، إلى جانب زميله في “الخضر” يوسف بلايلي.

وأعلن نادي قطر سهرة الثلاثاء، التعاقد رسميا مع بلعمري، لمدة موسمين، حيث نشر النادي القطري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب، وهو يضع وشاحا يحمل ألوان الفريق وشعاره، مرفقة بعبارة: “مرحبا بك جمال بلعمري”.

وفضّل الدولي الجزائري الذي كان بحوزته عديد العروض، الانتقال إلى قطر القطري، الذي يضمن له اللعب بإنتظام، للبقاء في أجواء المنافسة، حتى يتمكن من البقاء ضمن حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأن تصفيات مونديال قطر 2022 ، يفصلنا عنها شهر ونصف فقط.

ويمتلك المدافع بلعمري خبرة اللعب في الأندية الخليجية، حيث نشط في صفوف الشباب السعودي بداية من سنة 2016 ، قبل أن ينتقل إلى نادي ليون، الذي لم يشارك معه كثيرا.